Минздрав планирует ежегодно пролечивать от гепатита С 120 тыс человек, в том числе и новосибирцев

Не менее 120 000 человек пролечат от гепатита C.

Во время конференции в Новосибирске специалист по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов сообщил о том, что Министерство здравоохранения РФ планирует пролечивать не менее 120 000 пациентов с гепатитом C ежегодно. Данная инициатива проводится благодаря национальному проекту «Активная и продолжительная жизнь».

Известно, что за прошлый год в России зафиксировали 46 000 новых случаев хронического гепатита C.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские хирурги удалили парню опухоль и сохранили его зрение