На 24 участках Новосибирска завершаются работы по замене теплосетей

В Новосибирске завершаются работы по замене теплосетей.

По информации Сибирской генерирующей компании, в Новосибирске теплосетевая компания завершает работы на 24 объектах технического перевооружения теплосетей. Уже к 1 ноября текущего года закончатся примерно 48 проектов.

По словам директора Новосибирской теплосетевой компании Максима Рябенко, сейчас готовность к подключению систем теплоснабжения в городе составляет 90%.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске опубликована онлайн-карта подключения зданий к отоплению