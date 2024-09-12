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общество

На 24 участках Новосибирска завершаются работы по замене теплосетей

Фото: СГК Новосибирск

В Новосибирске завершаются работы по замене теплосетей.

По информации Сибирской генерирующей компании, в Новосибирске теплосетевая компания завершает работы на 24 объектах технического перевооружения теплосетей. Уже к 1 ноября текущего года закончатся примерно 48 проектов.

По словам директора Новосибирской теплосетевой компании Максима Рябенко, сейчас готовность к подключению систем теплоснабжения в городе составляет 90%.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске опубликована онлайн-карта подключения зданий к отоплению

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Валерия Митрохина
Журналист

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