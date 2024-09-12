По книге новосибирского писателя сняли детский сериал для видеосервиса Wink

Детский сериал «Любопытная Варвара», созданный по мотивам книги новосибирского писателя Георгия Ланского, уже доступен на видеосервисе Wink. Премьера состоялась в начале сентября.

В центре сюжета умная и начитанная девочка по имени Варвара, которая приезжает в поселок Верховое на летние каникулы. Там она знакомится со смелым и немного наивным мальчиком Васей, который становится ее верным спутником в расследовании загадочных происшествий. Первым делом детям предстоит разобраться с таинственным пугалом, оживающим каждую ночь и пугающим местных жителей. Но это лишь начало захватывающих и веселых приключений, которые ожидают юных сыщиков в тихом поселке.

«Мне хочется надеяться, что экранизации детской литературы вновь выйдут на хороший уровень, как было раньше, когда мы взахлеб смотрели "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Гостью из будущего" и другие замечательные ленты, ставшие классикой кино. Я сам еще не видел сериал "Любопытная Варвара", снятый по моей книге "Варвара Смородина против зомби", но уверен, что это достойный проект», – рассказал автор детской книги «Варвара Смородина против зомби», писатель Георгий Ланской.

«“Ростелеком” вместе с партнерами активно поддерживает развитие качественного российского киноконтента. К началу учебного года мы пополнили линейку Wink Originals детским детективным сериалом, который можно посмотреть в кругу семьи», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сериал создан кинокомпанией «Карго» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В главной роли — звезда комедийного проекта «Папины дочки. Новые» Полина Айнутдинова, а также Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Олеся Железняк, Наталия Медведева.

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