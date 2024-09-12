Под Новосибирском бердского депутата подозревают в мошенничестве

Следственный комитет сообщил о подозрении депутата Бердского городского совета Григория Шикарева в мошенничестве.
По версии следствия, парламентарий мог похитить около трех миллионов рублей.
Согласно официальной информации, Шикарев будет находиться под домашним арестом до 27 октября.
Григорий Шикарев был избран депутатом по бердскому избирательному округу №13 в конце прошлого года. В то время он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в ООО «Спецтех».
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят мать, которая похоронила свою дочь в огороде.