77.06% -3.9
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 20:23
пробки
4/10
погода
+10.6°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 20:23
пробки
4/10
погода
+10.6°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
сегодня 19:00
общество

Под Новосибирском бердского депутата подозревают в мошенничестве

Фото из открытых источников

Следственный комитет сообщил о подозрении депутата Бердского городского совета Григория Шикарева в мошенничестве.

По версии следствия, парламентарий мог похитить около трех миллионов рублей.

Согласно официальной информации, Шикарев будет находиться под домашним арестом до 27 октября.

Григорий Шикарев был избран депутатом по бердскому избирательному округу №13 в конце прошлого года. В то время он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в ООО «Спецтех».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят мать, которая похоронила свою дочь в огороде.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в