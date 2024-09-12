Под Новосибирском бердского депутата подозревают в мошенничестве

Следственный комитет сообщил о подозрении депутата Бердского городского совета Григория Шикарева в мошенничестве.

По версии следствия, парламентарий мог похитить около трех миллионов рублей.

Согласно официальной информации, Шикарев будет находиться под домашним арестом до 27 октября.

Григорий Шикарев был избран депутатом по бердскому избирательному округу №13 в конце прошлого года. В то время он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в ООО «Спецтех».

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