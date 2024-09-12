Под Новосибирском колорадские жуки попытались проникнуть к мужчине в дом

Юрий Тавин в своем огороде успешно выращивал картофель.

Мужчина тщательно обрабатывал растения от вредителей, что помогло сохранить урожай. Первых колорадских жуков, ползущих по тротуарной плитке в сторону дома, он заметил через неделю после сбора картофеля. Об этом пишет «Тогучинская газета».

Юрий отметил, что за две недели до сбора урожая обрезал картофельную ботву и не заметил колорадских жуков. Единичные экземпляры обнаружил только при выкапывании картофеля. По его словам, жуки были неактивны и, вероятно, готовились к зимней спячке.

В последнее время жуки появились в большом количестве: они ползут через забор, по крыльцу, по стене дома и пытаются попасть на чердак. Юрий вынужден их смахивать веником или давить на тротуарной плитке и заборе.

По мнению местного биолога, возможно, это новая партия личинок, которая ушла в землю для окукливания. При низкой температуре грунта жуки могли бы остаться зимовать в земле, однако тёплая осень способствовала их выходу на поверхность в поисках пищи.

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