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проиcшествия

Под Новосибирском пропали два несовершеннолетних мальчиков

Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

Поисковый отряд ЛизаАлерт сообщил о пропаже детей в Новосибирской области.

В среду, 11 сентября, в Советском районе Новосибирска пропали два мальчика: Иван Лещев и Николай Пономарев. На данный момент они не вернулись домой.

Фотографии и особые приметы пропавших указаны на приложенном изображении.

Поисковый отряд ЛизаАлерт обращается к жителям Новосибирской области с просьбой о помощи в поисках детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности попытки самоубийства 9-летней школьницы в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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