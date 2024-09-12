Под Новосибирском пропали два несовершеннолетних мальчиков

Поисковый отряд ЛизаАлерт сообщил о пропаже детей в Новосибирской области.

В среду, 11 сентября, в Советском районе Новосибирска пропали два мальчика: Иван Лещев и Николай Пономарев. На данный момент они не вернулись домой.

Фотографии и особые приметы пропавших указаны на приложенном изображении.

Поисковый отряд ЛизаАлерт обращается к жителям Новосибирской области с просьбой о помощи в поисках детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности попытки самоубийства 9-летней школьницы в Новосибирске.