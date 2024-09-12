Точная дата первого снега названа в Новосибирске

В Новосибирске стала известна дата первого снега.

По данным погодного сервиса oktyabr.u-zonta.ru, в октябре 2024 года уже выпадет первый снег в Новосибирской области.

Так, с 1 по 2 октября ожидается холодная температура днем — до +7 градусов. Ночью возможны заморозки от 0 до -1 градуса.

Однако в период с 3 по 6 число ожидается потепление от +14 до +17 градусов днем и ночью до +7 градусов. Теплая погода продлится до 11 октября, где дневная температура поднимется до +19.

После чего придет резкое похолодание, которое и принесет с собой первый снег в регион.

12-го октября ожидается максимальная температура воздуха до +4 градусов, уже на следующий день, 13-го числа, выпадет первый снег, а температура воздуха покажет минусовую температуру — до -7 градусов.

После этого дня температура не поднимется выше +3 градусов и почти каждый день ожидаются осадки в виде небольшого снега. А 22 октября уже наступят первые морозы до -17 градусов.

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