В Новосибирске большая часть жителей готовы поменять работу осенью

По данным «Зарплата.ру», осень считается идеальным временем для карьерных изменений среди жителей Новосибирска.

60% опрошенных уверены, что именно в этот период они могут найти новую работу благодаря большому количеству предложений. При этом 40% респондентов не меняли место работы более трех лет.

Несмотря на то, что 22% сотрудников отмечают ограниченное количество вакансий, они надеются на увеличение предложений весной. Основным инструментом для поиска работы новосибирцы называют онлайн-сервисы (84%).

Опрос проводился с 20 августа по 10 сентября и охватил 1995 человек, включая жителей Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске инфекционная больница переедет в другое место.