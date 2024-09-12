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общество

В Новосибирске инфекционная больница переедет в другое место

Фото: Сиб.фм

Инфекционная больница в Новосибирске переедет на новое место.

Сейчас это крупнейшее медицинское учреждение в Новосибирской области, предоставляющее помощь при инфекционных заболеваниях. Больница была основана в 1904 году как «заразный» барак на 15 коек для больных холерой.

На сегодняшний день ГИКБ №1 является единственным специализированным медицинским учреждением в регионе для лечения инфекционных заболеваний. В 4-м квартале этого года больница переедет в новые помещения, построенные в соответствии с санитарными требованиями.

Новый объект включает 21 медкорпус, около 500 медицинских боксов, 10 инженерных сооружений и почти 10 тыс. единиц современного оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что минздрав планирует ежегодно пролечивать от гепатита С 120 тыс человек, в том числе и новосибирцев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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