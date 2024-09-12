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проиcшествия

В Новосибирске бродячие собаки напали на школьников

Фото: Pexels.com

Школьники спрятались в кустах от собак.

В четверг, 12 сентября, в Новосибирске группа школьников в возрасте 11-13 лет оказалась в опасной ситуации на проезде Автомобилистов.

Во время прогулки на детей напала стая бродячих собак. Дети нашли укрытие в зарослях, но, испугавшись выходить без взрослых, позвонили в аварийно-спасательную службу «МАСС».

До прибытия спасателей на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они вывели школьников из укрытия и проводили их до дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске две цыганки представились курьерами и обокрали квартиру.

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Игорь Кириченко
Журналист

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