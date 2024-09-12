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общество

В Новосибирске ищут подростка из Алтайского края — он нуждается в медицинской помощи

Фото: vk.com/deltampso

Потерявшийся подросток из Алтайского края может находиться в Новосибирской области.

В МПСО «Дельта» сообщили о пропаже 16-летнего Дмитрия Крапивина. Последний раз подростка видели 26 августа 2024 года в селе Соузга Республики Алтай.

“Ему требуется медицинская помощь. Может находиться в Новосибирске”, — уточнили волонтеры.

Приметы пропавшего: 177 см, нормального телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза.

Подросток был одет в черную кофту с капюшоном, черные широкие джинсы, спортивные кроссовки.

Фото В Новосибирске ищут подростка из Алтайского края — он нуждается в медицинской помощи 2

Если вам что-то известно о местонахождении Дмитрия, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 100-50-15.

Напомним, что в Новосибирске пропал подросток с черным рюкзаком

#ребёнок пропал
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Валерия Митрохина
Журналист

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