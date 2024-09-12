В Новосибирске изъяли из оборота 4 000 литров пива

4 000 литров пива изъяли из оборота в Новосибирской области.

В Октябрьском районе Новосибирска изъяли алкогольную продукцию неизвестного происхождения — было обнаружено более четырех тысяч литров пива и пивных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

«4 сентября представителями управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по СФО совместно с сотрудниками УФСБ России по региону пресечена незаконная деятельность предпринимателей, организовавших оборот нелегальной алкогольной продукции на территории Новосибирска», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что оборот алкоголя осуществлялся без необходимой маркировки, а также без фиксации информации в ЕГАИС.

Напомним, что в Новосибирской области было выявлено 273 ребенка-алкоголика