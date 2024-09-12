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общество

В Новосибирске нанесли на карту адреса пунктов эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций

Фото: BFM-Новосибирск

Информацию о бомбоубежищах Новосибирска указали на электронной карте.

На карте геоинформационной системы «Мой Новосибирск» появилась информация о пунктах выдачи индивидуальных средств защиты и пунктах эвакуации. Теперь жители Новосибирска знают, где можно приобрести противогаз, и где находится ближайшее бомбоубежище. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Известно, что на электронной карте расположен 71 пункт временного размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 адреса, где выдадут противогазы.

Напомним, что в Новосибирске опубликована онлайн-карта подключения зданий к отоплению

#эвакуация
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Валерия Митрохина
Журналист

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