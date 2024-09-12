В Новосибирске объявили в розыск 71-летнего грибника

В селе Ташара, расположенном вблизи Новосибирской области, группа поисковиков активно ищет 71-летнего Олега Рудных.

Пенсионер пропал 11 сентября, отправившись в лес за грибами и не вернувшись домой.

Согласно ориентировке, рост мужчины около 176 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и седые волосы. На момент исчезновения он был одет в синюю куртку, синее трико и ботинки.

По данным VN.RU, поисковые операции продолжались всю ночь, но пока не дали результатов.

С учетом снижения температуры и угрозы переохлаждения, МЧС настоятельно рекомендует при походах в лес одеваться тепло, брать с собой запас воды и заряженный мобильный телефон.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 16 человек эвакуировались из пожара в сырном цеху.