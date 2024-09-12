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общество

В Новосибирске опубликованы даты начала отопительного сезона

Фото Сиб.фм

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о начале отопительного сезона 2024-2025 гг. Согласно документу, с 16 сентября тепло появится в объектах здравоохранения и дошкольного образования. С 18 числа к отоплению начнут подключать дома, общеобразовательные организации.

«Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска», — указано в документе, подписанным мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевы.

Ранее Сиб.фм публиковал онлайн-карту подключения объектов к отопительному сезону.

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Александр Борисов
журналист

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