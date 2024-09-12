В Новосибирске презентовали сборник документов о строительстве ГЭС

Сегодня, 12 сентября, в Институте истории СО РАН прошла презентация нового сборника документов, посвященного строительству Новосибирской ГЭС.

Издание представляет собой документальный материал, освещающий различные аспекты строительства гидроэлектростанции и связанных с ним социальных изменений. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Сборник включает архивные документы, касающиеся переселения жителей из зоны затопления. В нем представлены данные о принятых решениях, выплатах переселенцам, переносе домов и вывозе имущества. В частности, раскрываются детали переселения около 30 тысяч человек.

В дополнение к основным документам, сборник затрагивает также вопрос переноса захоронений, включая процесс открытия могил и перенос останков на новое место захоронения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о судьбе недостроенных по концессии школ.