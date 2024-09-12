В Новосибирске разработали систему для подавление беспилотников в городе

Компания «Сибсайнс», резидент Технопарка новосибирского Академгородка, представила новый программно-аппаратный комплекс, использующий искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях городского шума. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор компании Влада Козина.

Комплекс предназначен для защиты предприятий, газо- и нефтепроводов, а также определённых участков местности. Система способна эффективно обнаруживать БПЛА как на обширных пространствах, так и в городской среде с высоким уровнем радиошума. В условиях города ИИ помогает выделять сигналы беспилотников из общего фона.

Комплекс состоит из нескольких обнаружителей, которые могут устанавливаться на крыши зданий охраняемой территории, с дальностью работы до 1,4 км. Все устройства объединены в сеть и могут подавлять БПЛА по тревоге. Специалисты настраивают систему под конкретные объекты, включая разработку программного обеспечения и создание цифровых двойников.

Большинство компонентов устройства, включая платы и сборку, производит сама компания. Пилотный проект показал эффективность оборудования на объектах в Новосибирской области. В августе 2024 года началось сотрудничество с предприятиями в Пермском крае и Липецкой области. На данный момент комплекс внедрён на четырёх предприятиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что захваченную военную технику НАТО привезли в Новосибирск.