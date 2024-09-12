В Новосибирске сгорела белая Mazda 6 на угле от мангала

Во дворе Первомайского района Новосибирска сгорел автомобиль Mazda-6 белого цвета.

Хозяева автомобиля считают, что поджог был преднамеренным, так как под кузовом машины обнаружен уголь для мангала. Владельцы уверяют, что не конфликтовали с окружающими, не попадали в ДТП и не переходили дорогу никому из местных жителей.

В региональном управлении МЧС сообщили изданию VN.ru, что на данный момент причина возгорания не установлена. Жители района рассказали, что попытались потушить огонь, когда пламя охватило переднее колесо, но огнетушителя оказалось недостаточно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пропали два несовершеннолетних мальчиков.