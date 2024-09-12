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общество

В Новосибирске в трех районах перекрыли движение транспорта

Фото: Сиб.фм

Движение транспорта в Новосибирске будет перекрыто в трех районах.

По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании, до 16 сентября 2024 года на 5 метров сужается проезжая часть на улице Шекспира в районе дома №11.

Также до 20 сентября сузится на 7 метров проезжая часть на улице Бориса Богаткова в районе дома №94а и до 4 октября закроют проезжую часть на улице Урманова в районе дома №11.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске закроют движение в центре города для проведения полумарафона Раевича

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Валерия Митрохина
Журналист

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