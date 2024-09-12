В Новосибирске вакцинировать от гриппа планируют более 1 млн жителей

В мэрии Новосибирска прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, посвященное подготовке к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ.

Специалисты сообщили, что случаев заболевания гриппом пока не зафиксировано, но ожидается рост вирусных инфекций в ближайшее время.

Осенью начинается новый сезон простудных заболеваний, в зоне риска находятся дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, а также сотрудники сфер здравоохранения, образования, торговли и транспорта.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что для профилактики заболеваний необходимо проведение вакцинации. По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной, вакцины с актуальными штаммами уже поступили в медицинские учреждения. Вакцинация будет проводиться как в детских организациях, так и в поликлиниках, и на предприятиях.

Ранее сиб.фм сообщал, что в Новосибирске инфекционная больница переедет в другое место.