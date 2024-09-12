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общество

В Новосибирске завершили реконструкцию сквера Героев Донбасса

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Власти установили систему видеонаблюдения.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о завершении реконструкции сквера Героев Донбасса, расположенного на пересечении улиц Никитина и Воинской.

В рамках проекта были проведены работы по визуальному обновлению территории и установке системы видеонаблюдения.

На территории сквера обустроены пешеходные дорожки, площадка для выгула собак, установлены скамейки, фонари, детская и спортивная площадки. Также высажены деревья.

Работы завершены. Сквер открыт для посещения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начала появляться трофейная техника НАТО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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