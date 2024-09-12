В Новосибирске завершили реконструкцию сквера Героев Донбасса

Власти установили систему видеонаблюдения.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о завершении реконструкции сквера Героев Донбасса, расположенного на пересечении улиц Никитина и Воинской.
В рамках проекта были проведены работы по визуальному обновлению территории и установке системы видеонаблюдения.
На территории сквера обустроены пешеходные дорожки, площадка для выгула собак, установлены скамейки, фонари, детская и спортивная площадки. Также высажены деревья.
Работы завершены. Сквер открыт для посещения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начала появляться трофейная техника НАТО.