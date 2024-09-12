В Новосибирской области от гриппа привились около 300 тысяч человек

В Новосибирской области активно идет сезонная прививочная кампания против гриппа.

По информации пресс-службы правительства региона, на данный момент в область поступило более 820 тысяч доз вакцин за счет федеральных средств, что составляет менее половины от заявленного количества. Очередная партия вакцин ожидается в этом месяце. Также регион получит около 120 тысяч вакцин, закупленных за счет областного бюджета.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для предотвращения эпидемии гриппа необходимо привить не менее 60% населения, что в Новосибирской области составляет примерно 1,677 миллиона человек. На сегодняшний день вакцинированы 288 тысяч жителей региона.

Новосибирцам напоминают, что привиться необходимо до начала эпидемического сезона, чтобы успел сформироваться иммунитет. Рекомендуется сделать прививку до начала ноября.

В этом году в области доступны три вакцины против гриппа: «УльтриксКвадри» (для детей и беременных женщин), «Совигрипп» (для взрослых и детей) и «Флю-М» (только для взрослых). Прививку можно сделать в любой поликлинике по месту жительства, работы или учебы. Также уязвимым категориям граждан рекомендуется поставить прививку от пневмококковой инфекции. Эти вакцины также есть в наличии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вакцинировать от гриппа планируют более 1 млн жителей.