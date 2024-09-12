Военные РФ получат новые льготы

Военным будут возмещать расходы за использование личного автомобиля в определенных случаях.

Правительство подписало постановление о возмещении расходов за использование личного автомобиля военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд. Теперь они смогут получать компенсацию в отдельных случаях: командировки или отпуска.

Ранее компенсация расходов на транспорт предоставлялась только за поездки на поезде или самолете при предъявлении проездных документов. Новое постановление регулирует компенсацию за использование личного автотранспорта, что ранее не было предусмотрено федеральным законом «О статусе военнослужащих».

Порядок возмещения таких расходов будет определяться МВД, Министерством обороны и другими федеральными органами, где предусмотрена военная служба.

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