Жителю Новосибирска дали 2,5 года за переводы в Китай

Сибиряк использовал персональные данные абонентов и переводил деньги в Китай — его осудили.

В пресс-службе УФСБ по Новосибирской области сообщили, что 10 сентября текущего года был вынесен приговор в отношении 23-летнего местного жителя.

По версии следствия, являясь специалистом офиса АО «Русская Телефонная компания», он изготовил поддельные распоряжения на переводы денежных средств от имени физических лиц, информация о которых имелась в ПАО «МТС». Далее, используя персональные данные абонентов, сибиряк осуществил переводы денежных средств на счета неустановленных лиц в Пекин на сумму 1 298 440 рублей.

Приговором суда новосибирец был признан виновным в инкриминируемых преступлениях, за что ему назначили наказание 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, что в Новосибирске рядового осудили на пять лет за уклонение от службы