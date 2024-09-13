Бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова поделилась воспоминаниями о пятнице 13-го

Сегодня, 13 сентября, бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась воспоминаниями о пятнице 13-го, которая стала для нее неприятным днём.

Во время поездки на спуск подводной лодки «Новосибирск» Терешкова столкнулась с рядом трудностей. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Вылетев из Новосибирска в Санкт-Петербург с пересадками, её рейс был вынужден совершить посадку в Сыктывкаре из-за того, что пассажирке на соседнем месте стало плохо. После этого пассажиры были эвакуированы из самолёта из-за сообщения о заминировании аэропорта. В условиях сильного холода и недостаточной экипировки, пассажирам пришлось провести около двух часов на улице.

Анна Терешкова отметила, что такие инциденты оставили у неё неприятные впечатления. Она теперь старается не планировать важных дел на пятницу 13-го.

Ранее Сиб.фм публиковал жуткие открытки к пятнице 13-го.