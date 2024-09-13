Частное лунное затмение: когда и где его наблюдать 17-18 сентября 2024 года

В ночь с 17 на 18 сентября 2024 года, во время полной Урожайной Луны, это астрономическое явление будет доступно для наблюдения на ночной стороне Земли.

Расписание лунного затмения в сентябре 2024 года

- Начало полутеневого затмения: 03:41 мск 18 сентября.

- Начало частного затмения: 05:12 мск.

- Максимальная фаза частного затмения: 05:12 мск.

- Конец частного затмения: 06:15 мск.

- Конец полутеневого затмения: 07:47 мск.

Общая продолжительность затмения составит 4 часа 6 минут, из которых частное затмение продлится 1 час 3 минуты.

Где будет видно лунное затмение?

Затмение можно будет наблюдать на ночной стороне Земли. В некоторых регионах оно будет видно полностью, в других — лишь частично, в зависимости от времени восхода и захода Луны. Полное затмение будет доступно для наблюдения в западных регионах Африки и Европы, на юге и востоке Северной Америки, во всей Южной Америке и в некоторых частях Антарктиды.

Частное затмение также будет видно в России (особенно в Западной Сибири и Европейской части), а также по всей Европе, Африке, в Северной и Южной Америке, большей части Азии и над Тихим, Атлантическим, Индийским океанами, Арктикой и Антарктидой. Наилучшие условия для наблюдения ожидаются в Калининградской области.

Как будет выглядеть лунное затмение?

Во время затмения небольшая часть Луны (около 3,5%) окажется затемненной, создавая впечатление, что от нее «откусили» маленький кусочек. Основная часть явления будет представлять собой полутеневое затмение, когда диск Луны слегка потемнеет по мере прохождения через полутень Земли. В момент максимальной фазы на лунном диске появится небольшой темный участок, который пройдет через тень Земли.