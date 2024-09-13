Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли участие в открытии выставки трофейной техники НАТО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли участие в открытии передвижной выставки трофейной техники НАТО.

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» – совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства Уральского федерального округа и Правительств регионов. К настоящему моменту с техникой ознакомились шесть регионов страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.

На выставке трофейного вооружения и военной техники стран НАТО представлена боевые машины, поврежденные и захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции.

Участник специальной военной операции, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Конько, осмотрев представленную технику, отметил: «Я очень рад увидеть эти машины не на мониторе и не в очках оператора, а вот здесь, на площади. Приехал в отпуск, и здесь она нас догоняет. Но здесь она безопасная, не стреляет в наших бойцов, а там наносит достаточно большой ущерб. Посмотрите, на технике флаги многих стран. Это ответ всем, кто сомневается в том, с кем мы воюем и почему так долго», – подчеркнул Сергей Конько.

На площади перед Государственной публичной научно-технической библиотекой представлены захваченные образцы военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также здесь можно увидеть 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга, 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16, украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

«Хочется всем показать, что мы сильные, ничего бояться не надо. Вот этими железяками трудно нас запугать. Назад мы не сдадим и будем добиваться победы всеми силами, – уверен находящийся в отпуске по ранению доброволец, участник специальной военной операции, боец противотанкового расчета Данила Воротников. – Среди представленных экспонатов, безусловно, есть техника, которую мы вместе с отрядом выслеживали и поражали. И вот он – результат наших усилий. Не только лично моих, но всего отряда».

Выступая со сцены на открытии мероприятия, депутат Законодательного Собрания Сергей Конько поблагодарил новосибирцев за оказываемую поддержку, поставки нового оборудования и вооружения, отметив, что на войне есть выражение «пот экономит кровь»: «Более двух с половиной лет, вы, наши земляки, трудитесь здесь, в тылу и на оборонных предприятиях, в различных организациях, оказываете нам помощь и поддержку. А это значит, мы вместе с вами приближаем такую важную для нас победу!»

Для посетителей организованы мастер–классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению тактических носилок, подшлемников, балаклав, окопных свечей и оказанию первой помощи.

Развернуты пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курска и мобильный пункт отбора на службы по контракту в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Желающие могут посетить интерактивные площадки общественных организаций, ТОС и военно-патриотических клубов города. Трофейная техника в Новосибирске будет находиться на площади перед ГПНТБ до 22 сентября 2024 года.