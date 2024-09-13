Гендиректор «Мосфильма» Шахназаров высказался о запрете ремейков советских фильмов

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал идею запрета создания ремейков на Х Санкт-Петербургском международном форуме в Эрмитаже. Об этом сообщает телеграм-канал «Абзац».

Шахназаров несогласен с этой инициативой. Он подчеркнул, что введение списка «неприкасаемых» фильмов, включающего кинокартины из золотого фонда СССР, не имеет смысла.

Режиссер отметил, что если такой запрет будет принят, переснимать фильмы из этого списка или использовать в них технологии искусственного интеллекта станет невозможно, что может лишить кинематограф успешных проектов. Шахназаров добавил, что ремейки не следует запрещать, если они создаются на частные средства. Он подчеркнул, что качество таких фильмов зависит от таланта создателей.

Ранее актер Николай Бурляев высказался в поддержку запрета на создание ремейков, считая их искажением работы советских классиков.