КХЛ представила логотип Матча звёзд 2025 года в Новосибирске

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала логотип предстоящего Матча звёзд, который состоится в Новосибирске с 1 по 9 февраля 2025 года.

Логотип выполнен в форме ромба, что символизирует как кристаллы льда, так и звезду, а также отсылает к архитектурным особенностям фасада «Сибирь-Арены».

Матч звёзд пройдет на «Сибирь-Арене», которая вмещает 10,6 тыс. зрителей. Генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов отметил, что данное событие станет значимым не только для Новосибирской области, но и для всей хоккейной России. Это будет первый раз, когда регион примет подобное мероприятие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ХК «Сибирь» прервала серию поражений и обыграла «Северсталь».