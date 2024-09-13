В Новосибирске мать убитой мигрантом 17-летней школьницы требует 5 миллионов с полицейского за моральный вред

Мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев жестоко убил школьницу и получил 15 лет строго режима. Мать девушки пытается взыскать 5 миллионов рублей с полицейского, которого судят из-за халатности.

Мать 17-летней девушки, ставшей жертвой убийства в 2022 году, требует 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда от бывшего полицейского Анатолия Саушкина. Об этом сообщила адвокат экс-силовика Мария Мамонтова.

По словам защитника, мать погибшей надеется, что суд установит, мог ли Саушкин предотвратить трагедию, используя свои полномочия. Судебное заседание в Советском районном суде состоялось накануне, следующее назначено на 16 октября.

Анатолий Саушкин обвиняется в халатности: по версии следствия, он не предпринял необходимых мер для предотвращения убийства.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 27 июля 2022 года, когда Хамроев напал девочку с ножом. Убийство было зафиксировано видеорегистратором. Девушка скончалась от потери крови. Утром следующего дня Хамроев был задержан на Хилокском рынке при попытке покинуть страну.

Начало отношений

Отношения между Хамроевым и жертвой начались, когда девушке было 15 лет. Первоначально родители Алины (имя изменено) не одобряли их связь, однако позже смирились с выбором дочери. Мать школьницы даже помогла мигранту устроиться на работу.

С течением времени отношения стали ухудшаться: Хамроев проявлял ревность и агрессию, что привело к физическому насилию. В течение полутора лет пара часто расставалась и снова сходилась, но в конце концов Алина решила окончательно разорвать отношения. Хамроев, не желая отпускать девушку, начал её преследовать.

Девушка жила в страхе, часто жалуясь подругам на угрозы и побои. Мать Алины обратилась в полицию трижды, однако правоохранители не предприняли необходимых мер, несмотря на то что Хамроев имел судимость.

Выяснилось, что у Хамроева была предыдущая жертва — школьница, которой удалось выжить после его нападения в 2017 году. Тогда он угрожал ей ножом, и только вмешательство прохожего помогло избежать трагедии. В 2020 году мигрант был осуждён на колонию-поселение, но вышел на свободу благодаря учету времени, проведенного в СИЗО.

Убийство

27-летний Хушнуд Хамроев напал на 17-летнюю Алину с ножом, нанеся ей не менее 17 ударов. Девушка скончалась на месте преступления, а момент расправы был зафиксирован видеорегистратором проезжающего автомобиля.

После нападения Хамроев скрылся, но был задержан на следующий день на Хилокском рынке, когда пытался покинуть Россию. Знакомые Алины рассказали, что за несколько дней до трагедии он неоднократно пытался установить контакт с девушкой. Запись с камеры наблюдения у подъезда показывает, как Алина и её подруги испугались его появления и поспешили уйти в дом.

По словам матери Алины, она планировала обратиться в полицию после инцидента, чтобы зафиксировать преследование дочери. Однако вечером 26 июля Алина вышла на улицу и столкнулась с Хамроевым. В этот момент она разговаривала по телефону с подругой, которая позже услышала её крики: «Нет, пожалуйста, не надо!» Последними словами девушки стали: «Мамочка, я не хочу умирать».

Расследование и последствия

Хушнуд Хамроев был обвинён по нескольким статьям, включая «Убийство» и «Угроза убийством». Следственный комитет подтвердил, что он нанес девушке не менее 15 ножевых ударов. После задержания Хамроев признался в убийстве во время допроса.

Параллельно с расследованием прокуратура начала проверку действий полиции, которые не предприняли необходимых мер после обращений матери Алины о преследовании. В марте 2023 года шесть полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В апреле 2023 года начался судебный процесс над Хамроевым. Его мать, прилетевшая из Таджикистана, заявила, что Алина якобы была беременна от её сына и он сильно ревновал её. Однако сам Хамроев опроверг эту информацию, утверждая, что причиной расправы стали слухи о неверности девушки.

Приговор

4 марта 2024 года Советский районный суд Новосибирска вынес приговор Хушнуду Хамроеву, обвиняемому в убийстве 17-летней школьницы.

Суд признал мигранта виновным по шести эпизодам, включая угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. В результате Хамроеву назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и обязал Хамроева выплатить материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред на сумму 2,5 миллиона рублей.

Спустя время ему смягчили приговор на полгода.

Суд над полицейским

В Советском районном суде продолжается разбирательство уголовного дела против старшего участкового уполномоченного полиции Анатолия Саушкина, который обвиняется в халатности, приведшей к трагической гибели молодой девушки от рук Хушнуда Хамроева.

По данным следствия, с октября 2021 года по январь 2022 года и с июня по июль 2022 года Саушкин неоднократно отказывал в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевшей о угрозах убийства и телесных повреждениях. Следствие полагает, что эти решения были приняты без достаточных оснований. Также установлено, что участковый не провел необходимые проверки по поступившим обращениям.

«В результате бездействия Саушкина, в июле 2022 года Хушнуд Хамроев совершил убийство несовершеннолетней девушки», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время судебное следствие в отношении Анатолия Саушкина продолжается, суд изучает представленные письменные материалы.