Опубликована полная программа Сибирского фестиваля бега в Новосибирске

В Новосибирске состоится фестиваль бега.
Завтра, 14 сентября 2024 года, в Новосибирске на площади Ленина состоится Сибирский фестиваль бега.
Главное событие фестиваля – традиционный полумарафон памяти выдающегося новосибирского тренера Александра Раевича, дистанцию 21,1 километр преодолеют взрослые спортсмены и физкультурники.
В рамках спортивного мероприятия пройдет чемпионат ползунков для самых маленьких участников, состязания «Детской лиги» для дошкольников 2017–2021 года рождения (60 метров), забег на 1 500 метров для всех желающих в возрасте младше 14 лет. Также в соревнованиях на дистанции 3 000 метров смогут принять участие взрослые и бегуны 2007–2009 года рождения.
Дистанция корпоративной эстафеты поделена на пять этапов, длина каждого – 4,2 километра.
Возрастное ограничение — 0+
Программа Сибирского фестиваля бега:
08:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным иногородним участникам;
08:30 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;
9:30 – 09:55 – официальная церемония открытия фестиваля;
10:00 – старт забега на дистанцию 21,1 км для женщин;
10:08 – старт забега на дистанцию 21,1 км для мужчин;
10:10 – старт корпоративной эстафеты;
12:00 – 12:30 – церемония награждения корпоративной эстафеты;
12:35 – 13:40 – церемония награждения на дистанциях 21,1 км;
13:00 – старт забега на дистанцию 10 км;
14:30 – 16:00 – старт забега на дистанции 1,5 км, 3 км;
15:00 – 17:30 – церемония награждения на дистанции 1,5 км, 3 км.
Мандатная комиссия продолжит работу 13 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу: Красный проспект, 38 (большой зал НГУАДИ).
Экстренная регистрация будет проводиться в день забега с 8:00 до 9:30 по адресу: Красный проспект, 25 (в шатре "Секретариат" на финише).
Маршрут забега:
Дорожное ограничение:
В период подготовки и проведения мероприятия с 7 часов до 19 часов 14 сентября будет введено временное ограничение движения транспорта.
- по ул. Фрунзе – на участке от дома № 4 до дома № 6;
- по Октябрьской магистрали – на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
- по ул. Кирова – на участке от ул. Каменской до ул. Восход;
- по Вокзальной магистрали – на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской.
- по Красному проспекту – на участке от ул. Каинской до ул. Гоголя;
- по ул. Романова – на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Потанинской – на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Ядринцевской – на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;
- по ул. Трудовой – на участке от ул. Орджоникидзе до Красного проспекта;
- по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ленина – на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
- по ул. Депутатской – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Щетинкина – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Максима Горького – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по Октябрьской магистрали – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Чаплыгина – на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Октябрьской – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Коммунистической – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Свердлова – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Спартака ¬ на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Сибревкома – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Каинской – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
Напомним, что президент Федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов рассказал о полумарафоне Раевича в Новосибирске.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на все дистанции забега необходима медицинская справка.
Также Сиб.фм писал, что фото столетнего концертного зала им. Каца в Новосибирске нанесут на футболки полумарафона Раевича