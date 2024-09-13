Опубликована полная программа Сибирского фестиваля бега в Новосибирске

В Новосибирске состоится фестиваль бега.

Завтра, 14 сентября 2024 года, в Новосибирске на площади Ленина состоится Сибирский фестиваль бега.

Главное событие фестиваля – традиционный полумарафон памяти выдающегося новосибирского тренера Александра Раевича, дистанцию 21,1 километр преодолеют взрослые спортсмены и физкультурники.

В рамках спортивного мероприятия пройдет чемпионат ползунков для самых маленьких участников, состязания «Детской лиги» для дошкольников 2017–2021 года рождения (60 метров), забег на 1 500 метров для всех желающих в возрасте младше 14 лет. Также в соревнованиях на дистанции 3 000 метров смогут принять участие взрослые и бегуны 2007–2009 года рождения.

Дистанция корпоративной эстафеты поделена на пять этапов, длина каждого – 4,2 километра.

Возрастное ограничение — 0+

Программа Сибирского фестиваля бега:

08:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным иногородним участникам;

08:30 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;

9:30 – 09:55 – официальная церемония открытия фестиваля;

10:00 – старт забега на дистанцию 21,1 км для женщин;

10:08 – старт забега на дистанцию 21,1 км для мужчин;

10:10 – старт корпоративной эстафеты;

12:00 – 12:30 – церемония награждения корпоративной эстафеты;

12:35 – 13:40 – церемония награждения на дистанциях 21,1 км;

13:00 – старт забега на дистанцию 10 км;

14:30 – 16:00 – старт забега на дистанции 1,5 км, 3 км;

15:00 – 17:30 – церемония награждения на дистанции 1,5 км, 3 км.

Мандатная комиссия продолжит работу 13 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу: Красный проспект, 38 (большой зал НГУАДИ).

Экстренная регистрация будет проводиться в день забега с 8:00 до 9:30 по адресу: Красный проспект, 25 (в шатре "Секретариат" на финише).

Маршрут забега:

Дорожное ограничение:

В период подготовки и проведения мероприятия с 7 часов до 19 часов 14 сентября будет введено временное ограничение движения транспорта.

- по ул. Фрунзе – на участке от дома № 4 до дома № 6;

- по Октябрьской магистрали – на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

- по ул. Кирова – на участке от ул. Каменской до ул. Восход;

- по Вокзальной магистрали – на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской.

- по Красному проспекту – на участке от ул. Каинской до ул. Гоголя;

- по ул. Романова – на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

- по ул. Потанинской – на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

- по ул. Ядринцевской – на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

- по ул. Трудовой – на участке от ул. Орджоникидзе до Красного проспекта;

- по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

- по ул. Ленина – на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

- по ул. Депутатской – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Щетинкина – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Максима Горького – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по Октябрьской магистрали – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Чаплыгина – на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

- по ул. Октябрьской – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по ул. Коммунистической – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по ул. Свердлова – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по ул. Спартака ¬ на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

- по ул. Сибревкома – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Каинской – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

Напомним, что президент Федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов рассказал о полумарафоне Раевича в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на все дистанции забега необходима медицинская справка.

Также Сиб.фм писал, что фото столетнего концертного зала им. Каца в Новосибирске нанесут на футболки полумарафона Раевича