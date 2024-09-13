В сети вновь обсуждается предсказание Владимира Жириновского, основателя ЛДПР, который известен своими яркими заявлениями.

В 2020 году он утверждал, что украинские войска могут атаковать Россию и Донецк. Запись его выступления появилась в телеграм-канале «Шейх Тамир».

«Обязательно будет вооруженный конфликт, обстрел Донецка, использование дронов, беспилотников, будут люди погибать», — сказал политик.

Он также заявил, что западные и украинские спецслужбы готовили провокации для усиления военной мощи НАТО и США.

Жириновский предсказал и будущее Украины: «Украина все уже разрушена. Всё вывезли, включая землю».

Кроме того, Жириновский утверждал, что кульминация военного конфликта была запланирована на 22 июня 2021 года. По его словам, эту информацию ему передали немецкие источники еще в 2016 году. Первоначально планировалось провести это 22 июня 2016 года, но выборы в США изменили эти планы. Он добавил, что при Трампе ситуация оставалась неопределенной, тогда как с приходом Байдена ожидалось, что он не обратит на это внимание.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.