Прокуратура Новосибирской области добилась выплаты местным жителям 260 млн долгов по зарплате

Жителям Новосибирской области выплатят 250 млн руб долгов по зарплате.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в этом году ведомство добилось выплаты работникам в размере 260 мииллнов рублей просроченной задолженности по зарплате.

«После вмешательства прокурора Центрального района полностью погашены долги по заработной плате в сумме 50 млн рублей перед 366 работниками ООО “Сибстроймайнинг” и “Современные логистические решения”», — уточнила прокуратура НСО.

Также уточняется, что 22 компании прокуроры обязали прописать порядок индексации заработной платы, 11 работодателей подняли зарплаты сотрудникам до уровня МРОТ.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура закрыла очередное нелегальное кафе на «Хилокском»