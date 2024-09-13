Пророчества старицы Макарии: Китай как потенциальный враг России

Недавно были опубликованы предсказания старицы Макарии из Смоленской области, которые вновь привлекли внимание к ее пророческим способностям.

В частности, она предсказала, что в будущем Китай станет главным врагом России.

Старушка Макария, ушедшая из жизни в 1993 году в возрасте 67 лет, оставила после себя ряд тревожных пророчеств. Одно из них гласит, что, несмотря на поддержку свыше, Россию ожидают тяжелые испытания, включая угрозу со стороны Китая. Она выразила это словами: «Будете по колено в крови ходить».

Тем не менее, Макария была уверена, что Господь не оставит Россию, и страна сможет преодолеть любые трудности. Эти предсказания вызывают особую обеспокоенность на фоне современных международных отношений и геополитической ситуации.

В контексте актуальности пророчеств Макарии стоит также упомянуть о предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги. Недавно были опубликованы расшифрованные предсказания, в которых говорится о значительных событиях, включая предсказания о конце света, который, по мнению Ванги, начнется в 2025 году. Ранее говорилось о возможном апокалипсисе в 2023 году, но новые данные внесли коррективы в эту дату.

28 февраля стали известны ранее не публиковавшиеся предсказания Ванги, касающиеся событий 2024 года, в которых упоминаются ожидаемые технологические достижения для России. Об этом пишет дзен-канал «Кириллица».