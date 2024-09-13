Психолог Чернова объяснила, почему люди верят в предсказания о конце света

По словам специалиста, веру в пророчества могут укрепить фильмы и передачи о катастрофах.

Психолог-консультант Елизавета Чернова рассказала в беседе с RuNews24.ru, почему люди верят в предсказания и пророчества о конце света. Так, по мнению специалиста, повлиять и укрепить веру в это могут фильмы, книги и передачи о катастрофах.

«Всё достаточно примитивно и уже исторически сложившиеся клише. Основы психологии влияния на массы всегда подразумевает запугивание. А в глобальном формате «конца света» имеет особое влияние на психику социума. Это особый способ запугивания», — объяснила Чернова.

Она отметила, что в таком состоянии от людей можно добиться желаемого. Чаще всего это политические или экономические направления. Например, в таком состоянии людей, а то и народы, проще настроить друг против друга.

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