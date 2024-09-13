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общество

Психолог Соболева назвала проверенные способы не впасть в осеннюю депрессию

Freepik, authors: Ildar Abulkhanov

Специалист посоветовала заниматься физической активностью, например, гулять в светлый период дня.

Клинический психолог Инга Соболева рассказала в беседе с «Секретом фирмы», как справиться с осенней депрессией. Так, по ее словам, справиться с таким состоянием могут помочь достаточно простые действия. Например, можно восполнить нехватку света с помощью световых будильников или других устройств.

Также специалист посоветовала заняться разведением цветов, что поможет восполнить недостаток зелени в осенний период. Кроме того, можно заняться какой-либо физической активностью, например, дневными прогулками. Вдобавок Соболева рекомендует заниматься любимым делом и познавательной деятельностью, чтобы повысить уровень душевного комфорта.

По ее мнению, если добавить перечисленные элементы в повседневную жизнь и стабильно выполнять рекомендации, то можно значительно легче и проще прожить столь неоднозначное время года.

Напомним, психолог объяснил сложность поиска спутника жизни в зрелом возрасте.

#осень #психолог #депрессия
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Дарья Бочкун
журналист

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