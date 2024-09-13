Россияне назвали своих фаворитов среди популярных газировок

Большинство участников опроса признались, что предпочитают колу.

Аналитики АТОЛ провели опрос среди россиян и выяснили, какие газированные напитки пользуются повышенным спросом. Согласно результатам исследования, большинство респондентов отдают предпочтение коле (27%). Об этом сообщает «Газета.Ru».

На втором месте по популярности оказались газировки с апельсиновым вкусом — 23% от общего объема продаж. На третьей строчке находится «Байкал» — его при покупке выбирали в 13% случаев.

Кроме того, каждая девятая (11%) продажа приходится на «Тархун», а каждая десятая (10%) — на газировки со вкусом лайма и лимона. По 3% покупателей предпочитают популярные в советское время «Дюшес» и «Буратино».

Напомним, аналитики Авито рассказали, каким продавцам покупатели доверяют больше всего.