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общество

Россияне назвали своих фаворитов среди популярных газировок

Freepik, authors: Savushkin

Большинство участников опроса признались, что предпочитают колу.

Аналитики АТОЛ провели опрос среди россиян и выяснили, какие газированные напитки пользуются повышенным спросом. Согласно результатам исследования, большинство респондентов отдают предпочтение коле (27%). Об этом сообщает «Газета.Ru».

На втором месте по популярности оказались газировки с апельсиновым вкусом — 23% от общего объема продаж. На третьей строчке находится «Байкал» — его при покупке выбирали в 13% случаев.

Кроме того, каждая девятая (11%) продажа приходится на «Тархун», а каждая десятая (10%) — на газировки со вкусом лайма и лимона. По 3% покупателей предпочитают популярные в советское время «Дюшес» и «Буратино».

Напомним, аналитики Авито рассказали, каким продавцам покупатели доверяют больше всего.

#аналитика #россияне #лимонад
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Дарья Бочкун
журналист

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