Стали известны подробности о пропавшем в Новосибирске китайском туристе

Пропавший китайский путешественник погиб в Новосибирске.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, пропавший в Новосибирске китайский путешественник Ху Ян погиб. Он выпал из окна.

Инцидент произошел утром 7 сентября. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Видеокамеры запечатлели, как Ху Ян незадолго до трагедии ехал в лифте, фотографировался и просматривал фотографии какой-то девушки.

Ранее сообщалось, что родственники пропавшего туриста обратились в посольство КНР. Известно, что 21-летний Ху Ян путешествовал по России один.