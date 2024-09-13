Учительница из Красноярска реанимировала утонувшего ребенка с остановившемся сердцем

3 августа в Красноярске спасли 15-летнего подростка, который провел под водой более 25 минут.

Преподаватель хирургии Татьяна Гардт, оказавшаяся на месте происшествия, смогла провести реанимацию, которая в итоге оказалась успешной. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Татьяна Гардт и её сын Ваня решили поехать купаться на озеро. Ваня первым бросился в воду и услышал крик о помощи из середины водоема. У подростка начались судороги от холода и не смог выбраться на поверхность.

На помощь бросился отдыхающий на озере дедушка и Ваня. Несмотря на мутную воду, им удалось найти и вытащить Артёма на берег. К тому моменту прошло около 10 минут. Татьяна, понимая, что шансов на спасение мало, начала реанимацию.

Татьяна Гардт проводила непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Через 10 минут она почувствовала пульс, однако сердцебиение быстро прекратилось. Реанимация длилась 25 минут, но в конце концов, сердце Артёма забилось стабильно. Подросток, по его словам, помнит голос женщины, которая призывала его дышать.

К приезду скорой помощи, которая задержалась почти на час, Артём уже был в сознании и мог назвать своё имя.