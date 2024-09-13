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общество

В аэропорту Новосибирска провели рейд по мигрантам

Фото: Транспортная полиция Сибири

В аэропорту Толмачево Новосибирска прошёл рейд.

В ходе него сотрудники правоохранительных органов проверяли соблюдение миграционного и воинского законодательства.

По данным пресс-службы Транспортной полиции Сибири, проверке подверглись более 30 человек.

В результате был выявлен один нарушитель — мужчина, получивший гражданство РФ в 2015 году, но не вставший на воинский учёт. Ему вручили повестку. Кроме того, мужчина работал таксистом без необходимых документов, за что был привлечён к административной ответственности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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