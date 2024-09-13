В Новосибирске две маршрутки временно изменят схемы движения

С 14 сентября по 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска изменится схема движения маршруток № 14 и 30. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Причиной изменений стал ремонт путепровода на улице Добролюбова.

На время ремонтных работ маршрутки будут объезжать односторонний участок по улицам Большевистской, Восход, Зыряновской и вновь выходить на улицу Добролюбова, после чего продолжат движение по привычному маршруту.

Также напоминаем, что 14 сентября в центре города пройдет полумарафон Александра Раевича, из-за чего движение на более чем 20 участках дорог будет ограничено.