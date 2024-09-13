В Новосибирске пенсионер погиб после жесткого ДТП на Ватутина

В пятницу, 13 сентября, на улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Водитель хэтчбека Dodge Caliber врезался в универсал Toyota Caldina перед перекрёстком с улицей Немировича-Данченко.

По предварительной информации, причиной аварии стало ухудшение самочувствия 65-летнего водителя Dodge Caliber, которого госпитализировали.

Мужчина скончался по дороге в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина приговорен к лишению свободы за убийство своей матери.