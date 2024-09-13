В Новосибирской области мужчина приговорен к лишению свободы за убийство своей матери

За лишение жизни собственной матери сибиряка приговорили к 9 годам лишения свободы.

Чановским районным судом Новосибирской области вынесен приговор в отношении 46-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей “убийство”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, весной текущего года обвиняемый находился в алкогольном опьянении и вступил в конфликт со своей 77-летней матерью.

“На почве личной неприязни с целью убийства отвел пожилую женщину на окраину р.п. Чаны, где нанес ей 17 ударов топором по голове и телу, от которых потерпевшая скончалась на месте”, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате суд назначил виновному 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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