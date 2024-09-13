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13 сентября, 01:34
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общество

В Новосибирске синоптики вычислили дату первого снега

Фото Сиб.фм

Когда в Новосибирск придет первый снег?

По данным сайта Гисметео, первый снег в столице Сибири ожидается 13 октября. Температура воздуха составит +5 градусов. А сервис «Яндекс. Погода» показывает, что зимние осадки ожидаются 25 октября.

Среднее значение показывает портал «Ну и погода». Там первый снег стоит на 21 октября. Но и ожидаются заморозки д -6 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов уже на этой неделе. Также Сиб.фм публиковал данные о том, в какую дату выпадал первый снег в центре Сибири за последние 10 лет.

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Александр Борисов
журналист

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