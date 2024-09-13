В Новосибирске стали известны подробности гибели туриста из Китая

Тело туриста обнаружено возле окна многоэтажки.

Источник в правоохранительных органах сообщил Сиб.фм, что 21-летний турист из Китая Ху Ян приехал в Новосибирск 3 сентября, а 6 числа перестал выходить на связь с родными и близкими. Накануне пропажи он ходил в магазин и накупил продуктов на 6000 рублей в Кировском районе Новосибирска.

Сообщается, что молодой человек выпал из окна многоэтажки на ул. Беловежской 7 сентября. Мать туриста опознала сына и приехала в Россию.

После Новосибирска Ху Ян собирался отправиться в Иркутск. В Китай он планировал вернуться к концу месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал о гибели олимпийской чемпионки. Её тело тоже было обнаружено возле окна.