В Новосибирске военкор Александр Коц рассказал о памятнике героям СВО

Военкор рассказал о памятнике героям специальной военной операции в Новосибирске.

Как сообщил портал VN.ru, военный корреспондент Александр Коц похвалил жителей Новосибирска, которые заложили сквер в Октябрьском районе города в честь героев СВО.

«Новосибирцы собрали деньги и поставили памятный камень из гранита, увековечив память бойцов, сражающихся за нашу Родину», — отметил он.

По его словам, это первый памятник, посвященный СВО, который установили в столице Сибири.

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