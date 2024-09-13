В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту выстрела в подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту выстрела в подростка в Новосибирске.

По информации пресс-центра ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что в гулявшего с собакой подростка выстрелил неизвестный, в результате чего мальчик получил ранение руки.

Следственные органы Новосибирского региона начали процессуальную проверку инцидента. Александр Бастрыкин также отдал поручение главному следователю НСО Евгению Долгалеву о возбуждении уголовного дела и предоставлении доклада об установленных обстоятельствах.

Отмечается, что ранее был найден погибший китайский турист, пропавший в Новосибирске. 21-летний путешественник выпал из окна, смерть не носит криминального характера.