В Новосибирской области отказали в регистрации кандидатом в депутаты чиновнику с судимостью

Суд Новосибирской области подтвердил правомерность решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты, бывшего мэра Карасука Евгения Бевза.

Причиной отказа стало то, что Бевз не указал в предоставленных документах информацию о своей погашенной судимости, что является обязательным требованием по федеральному закону № 67-ФЗ.

По данным информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области, в январе 2007 года Евгений Бевз был осужден Карасукским районным судом за тяжкое преступление и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в течение 3 лет. В апреле 2007 года реальный срок был заменен на условный, а после окончания испытательного срока судимость была погашена.

Карасукский районный суд, рассмотрев дело, отказал кандидату в удовлетворении ходатайства о признании решения избиркома недействительным.