В Новосибирской области перевозчик из Азербайджана заплатит 400 тыс за сильный перевес фуры

За перевес фуры уроженец Азербайджана заплатит 400 тысяч рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, правоохранительные органы Тогучинского района и ГАИ провели рейд по соблюдению перевозчиками весового контроля.

В результате у граждан Азербайджана обнаружили перевес массы транспорта более чем в два раза допустимой нормы.

«Водители управляли большегрузами без полиса ОСАГО, тахографов и диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас прокуратура возбудила административные дела и выписала штраф одному из нарушителей в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области добилась выплаты местным жителям 260 млн долгов по зарплате