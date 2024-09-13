В центре Новосибирска закроют движение на 21 улице 14 сентября

14 сентября в Новосибирске на время подготовки и проведения полумарафона Александра Раевича будут введены ограничения движения транспорта.

По информации сайта marafonnsk.ru, в связи с проведением Сибирского фестиваля бега – XXVII Новосибирского полумарафона Александра Раевича 14 сентября 2024 года с 8:00 до 19:00 часов будут введены временные ограничения движения транспортных средств, а также ограничена парковка.

Временное ограничение движения транспорта будет введено на следующих участках автомобильных дорог:

- по ул. Фрунзе – на участке от дома № 4 до дома № 6;

- по Октябрьской магистрали – на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

- по ул. Кирова – на участке от ул. Каменской до ул. Восход;

- по Вокзальной магистрали – на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской.

- по Красному проспекту – на участке от ул. Каинской до ул. Гоголя;

- по ул. Романова – на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

- по ул. Потанинской – на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

- по ул. Ядринцевской – на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

- по ул. Трудовой – на участке от ул. Орджоникидзе до Красного проспекта;

- по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

- по ул. Ленина – на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

- по ул. Депутатской – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Щетинкина – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Максима Горького – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по Октябрьской магистрали – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Чаплыгина – на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

- по ул. Октябрьской – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по ул. Коммунистической – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по ул. Свердлова – на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

- по ул. Спартака ¬ на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

- по ул. Сибревкома – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- по ул. Каинской – на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования.

Также будет ограничена стоянка транспорта:

- с 00.10 12 сентября до 23.55 14 сентября на площади им. Ленина в районе дома № 25 на Красном проспекте;

- с 00 часов до 19 часов 14 сентября;

- по Красному проспекту – на участке от ул. Державина до ул. Советской;

- по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Советской до Красного проспекта.

А для горожан будут организованы регулируемые пешеходные переходы в следующих местах:

- ул. Ядринцевская;

- ул. Коммунистическая (Красный проспект, 22);

- у Дома быта и часовни на Красном проспекте.

Полную программу спортивного мероприятия можно посмотреть здесь.